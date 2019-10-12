Smo, 'dur' ihtarına uymayan aracın sürücüsü pkk/ypg şüphelisini etkisiz hale getirdi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın 4'üncü gününde, Resulayn'da, SMO güçlerinin yaptığı yol kontrolünde 'dur' ihtarına uymayan aracın sürücüsü çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan operasyonun 4'üncü gününde, Resulayn'da, SMO güçleri, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan aracın sürücüsü ile SMO askerleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada sürücü etkisiz hale getirilerken, yapılan incelemede ise aracın zırhlı olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen kişinin terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarından birinin şoförü olabileceği belirtildi.