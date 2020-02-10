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TSK destekli SMO, Esed askerlerini taşıyan konvoyu havaya uçurdu

Henüz geçen hafta gerçekleşen alçak saldırının izleri silinmemişken İdlib Taftanaz'da bulunan gözlem noktamıza düzenlenen saldırıda 5 askerimiz şehit oldu. Hain saldırı sonrası SMO, Kefr Batikh bölgesinde rejime ait bir askeri aracı havaya uçurdu. Rejim askerleriyle dolu aracın havaya uçtuğu o an kameralara yansıdı.

10.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:27

'de Türk askerinin Esed rejimi tarafından hedef alınıyor olması üzerine bölgeye askeri sevkiyatlar hız kazandı. TSK'nın yoğun ateş altına aldığı Rejim askerleri Suriye Milli Ordusu tarafından da hedef alındı.

HAVAYA UÇURULDU

SMO rejim birliklerine karşı saldırılarını devam ettiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, Kefr Batikh bölgesinde rejime ait bir askeri aracı havaya uçurdu. Rejim askerleriyle dolu aracın havaya uçtuğu o an kameralara yansıdı.

İDLİB'DE 13 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 5 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde rejim güçlerinin 7 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Serakib yakınlarında düzenlediği saldırıda da 8 askerimiz şehit olmuştu.

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