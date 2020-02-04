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SMO komutanı, Hafter sözcüsünün iddialarını yalanladı

Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanı Ebu Ahmet El Nur, Hafter sözcüsünün kendisi hakkında ortaya attığı Libya'da olduğu ve Libya'da savaşması karşılığı 1 milyon dolar aldığı iddialarını yalanladı.

04.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:33SMO komutanı, Hafter sözcüsünün iddialarını yalanladı
Milli Ordusu (SMO) komutanı Ebu Ahmet El Nur, Hafter sözcüsünün kendisi hakkında ortaya attığı 'da olduğu ve Libya'da savaşması karşılığı 1 milyon dolar aldığı iddialarını yalanladı.

Libya'da General Hafter'in sözcüsü Ahmet el-Mismari yaptığı açıklamada, Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanı Ebu Ahmet El Nur'un Libya'nın başkenti Trablus'ta olduğunu ve Libya'da savaşması karşılığı 1 milyon dolar aldığını iddia etmişti. Hafter'in sözcüsünün iddialarına yanıt veren SMO komutanı Ebu Ahmet El Nur, "Ben şimdi Suriye'nin kuzeyinde Halep'in Azez ilçesindeyim, Hafter milisleri sözcüsü Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti yanında savaştığımı ve bunun karşılığı 1 milyon dolar aldığımı iddia ediyor. Bu iddiaları doğru değil. Ben şimdi gördüğünüz gibi Azez'deyim. Biz Suriye Milli Ordusu olarak ana ve tek görevimiz Suriye halkını savunmak ve ülkemizi işgalciden kurtarmak. Bu iddiaları duyunca şaşırdım. Mismari'nin iddiaları yalan" ifadelerini kullandı. - AZEZ

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Kaynak: İHA

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