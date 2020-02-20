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SMO, Neyrab köyüne girdi

Suriye Milli Ordusu, İdlib'in doğusundaki Neyrab köyüne girdi.

20.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:06
Milli Ordusu, 'in doğusundaki Neyrab köyüne girdi. Esad rejimi ve SMO arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Suriye'de İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünde Suriye Milli Ordusu (SMO), sabah saatlerinde askeri hareket başlattı. SMO köyde önemli noktalara ilerlemeye başladı. SMO ile Esad rejiminin askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışma sırasında SMO düzenlediği saldırılarda Esad rejimine ait 2 zırhlı ve bir askeri aracı vurdu. SMO, köyün çevresinde Esad rejimi tarafından saldırılarda kullanılan stratejik yerlere girdi.
(Mahmud Alhalbi/İHA)
SMO, Neyrab köyüne girdi

Suriye Milli Ordusu, Suriye, Sabah, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA


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