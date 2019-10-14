Son dakika: SMO'nun operasyon başlattığı Münbiç'e Suriye ordusu da girdi

Esad güçler ile terör örgütü YPG'nin anlaşmasının ardından, Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre Suriye ordusu Münbiç'e girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, bugün altıncı gününe girdi. Harekat kapsamında SMO'nun operasyon başlattığını duyurduğu Münbiç'e, Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre Suriye ordusu girdi.

SURİYE MİLLİ ORDUSU, MÜNBİÇ'E OPERASYON BAŞLATTIĞINI DUYURMUŞTU

Suriye Milli Ordusu, operasyon talimatının gelmesinin ardından Münbiç için operasyonun başladığını açıkladı. Mümbiç sınırında güvenli bölgede bekleyen Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Mümbiç'e doğru ilerlemeye başladı. Bölgeden çatışma sesleri duyuluyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda Amerikan yönetiminin Suriye'nin kuzeyinden tamamen çekilme kararı almasının ardından, Esad'ın kontrolündeki Suriye ordusunun 48 saat içinde Münbiç ve Kobani'ye gireceği belirtilmişti.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda ilerleme kaydetmesinin ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bütün askerlerini çekme kararını açıklamasının ardından dün Suriye'de sahada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol eden terör örgütü YPG, Şam yönetimiyle anlaştı; Suriye ordusu askerlerinin bölgeye geldiği belirtildi. Bu gelişmelerin ardında terör örgütü ile Şam yönetiminin anlaşmasına dair ayrıntılar da ortaya çıktı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Anlaşmanın içeriğine dair belirsizlikler sürerken farklı medya organlarında, terör örgütünün, Suriye ordusuna 5. Kolordu olarak katılacağı, yeni anayasada özerkliğin tanınacağı, ordunun sadece sınırlar değil kent merkezlerine de gireceği, petrol tesislerinin Şam yönetimine teslim edileceği ve hava sahasının Türk uçaklarına kapatılacağı öne sürüldü.

MÜNBİÇ VE KOBANİ NEDEN ÖNEMLİ?

Fırat'ın batı kıyısında ve Türkiye ile ÖSO'nun (yeni adıyla Suriye Milli Ordusu) kontrol ettiği Cerablus'un hemen güneyinde bulunan Münbiç, uzun süredir ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusuydu. ABD askerleri kent merkezinde Münbiç Askeri Konseyi'yle, kent kırsalında da TSK ile ortak devriye geziyordu. Türkiye ABD'den kontrolün TSK'ye bırakılmasını uzun zamandır talep ediyor ve Münbiç Yol Haritası adı verilen sürecin uygulanmadığını belirtiyordu.