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Smo, resulayn'da patlayıcılardan temizlediği kiliseyi hristiyanlara teslim etti

SMO, Resulayn'da patlayıcılardan temizlediği kiliseyi Hristiyanlara teslim ettiSMO, Resulayn'da patlayıcılardan temizlediği kiliseyi Hristiyanlara teslim ettiSuriye, (DHA)- Suriye Milli Ordusu (SMO), Resulayn'da YPGPKK'nın bıraktığı ve tuzaklı patlayıcılar bulunan kiliseyi temizledikten...

27.10.2019 15:45
SMO, Resulayn'da patlayıcılardan temizlediği kiliseyi Hristiyanlara teslim etti
SMO, Resulayn'da patlayıcılardan temizlediği kiliseyi Hristiyanlara teslim etti
Suriye, (DHA)- Suriye Milli Ordusu (SMO), Resulayn'da YPGPKK'nın bıraktığı ve tuzaklı patlayıcılar bulunan kiliseyi temizledikten sonra Hristiyanlara teslim etti.
Resulayn'da Hamza Özel Kuvvetler Tümeni, terör örgütü YPGPKK'nın bıraktığı ve tuzaklı patlayıcılarla dolu kiliseyi temizledikten sonra Hristiyanlara teslim etti. Hamza Özel Kuvvetler Tümeni sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Bölgedeki kiliseleri de en ufak bir zarar vermeden terör örgütü PKKYPG'nin bıraktığı tuzaklı patlayıcılardan temizledikten sonra Hristiyan dostlarımıza teslim ediyoruz. Bölgemizde yaşayan tüm insanların inanç özgürlüğü garantimiz altındadır' ifadeleri kullanıldı.
Smo, resulayn'da patlayıcılardan temizlediği kiliseyi hristiyanlara teslim etti

Suriye Milli Ordusu, Resulayn, Suriye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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