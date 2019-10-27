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Smo, resulayn'daki pkkypg'ye ait tüneli imha etti

SMO, Resulayn'daki PKKYPG'ye ait tüneli imha ettiSuriye, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'de, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKKYPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri...

27.10.2019 00:27
SMO, Resulayn'daki PKKYPG'ye ait tüneli imha etti
Suriye, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'de, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKKYPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.
Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından, Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn'da, PKKYPG'li teröristlerin kullandığı bir tünel daha keşfedildi. SMO, teröristlerin kullandığı tüneli kullanılamaz hale getirdi.
Smo, resulayn'daki pkkypg'ye ait tüneli imha etti

Suriye Milli Ordusu, Resulayn, Suriye, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA


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