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Smo, terör örgütü pkkpyd'ye ait mayınları teşhir etti

SMO, terör örgütü PKKPYD'ye ait mayınları teşhir ettiSuriye, (DHA)- Suriye Milli Ordusu, Resulayn ve Haseke arasında PKKPYD'nin tuzakladığı mayınları etkisiz hale getirip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

24.10.2019 12:43
SMO, terör örgütü PKKPYD'ye ait mayınları teşhir etti
Suriye, (DHA)- Suriye Milli Ordusu, Resulayn ve Haseke arasında PKKPYD'nin tuzakladığı mayınları etkisiz hale getirip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Terör örgütü PKKPYD'nin Resulayn ve Haseke arasında yollara tuzakladığı mayınlar, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından tespit edilip, güvenli bir şekilde etkisiz hale getiriliyor. SMO, temizleme çalışmaları sırasında etkisiz hale getirilerek topraktan çıkarılan mayınları sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Smo, terör örgütü pkkpyd'ye ait mayınları teşhir etti

Suriye Milli Ordusu, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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