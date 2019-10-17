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SMO, terör örgütünün silah deposunu ele geçirdi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da operasyonlarını sürdüren Suriye Milli Ordusu askerleri, terör örgütünün mühimmat deposunu ele geçirdi.

17.10.2019 14:00SMO, terör örgütünün silah deposunu ele geçirdi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da operasyonlarını sürdüren Suriye Milli Ordusu askerleri, terör örgütünün mühimmat deposunu ele geçirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ediyor. SMO askerleri Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Resulayn ilçesinde operasyonlarını sürdürürken, terör örgütünden geri aldıkları noktalarda da aramalar gerçekleştiriyor. SMO askerleri, terör örgütünün mühimmat deposunu ve silah yüklü bir aracı ele geçirdi. Silah deposunda bulunan askeri kamuflaj, mühimmatlar ve silahlar dikkat çekti. SMO askerleri depoda gerçekleştirdikleri aramada terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini imha etti.
(YM-HA-D)

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Güncel

Kaynak: İHA

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