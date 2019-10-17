Haberler » Güncel » - SMO, terör örgütünün silah deposunu ele geçirdi

- SMO, terör örgütünün silah deposunu ele geçirdi

- SMO, terör örgütünün silah deposunu ele geçirdiRESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da operasyonlarını sürdüren Suriye Milli Ordusu askerleri, terör örgütünün mühimmat deposunu ele geçirdi.

17.10.2019 14:18
- SMO, terör örgütünün silah deposunu ele geçirdi
RESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da operasyonlarını sürdüren Suriye Milli Ordusu askerleri, terör örgütünün mühimmat deposunu ele geçirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ediyor. SMO askerleri Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Resulayn ilçesinde operasyonlarını sürdürürken, terör örgütünden geri aldıkları noktalarda da aramalar gerçekleştiriyor. SMO askerleri, terör örgütünün mühimmat deposunu ve silah yüklü bir aracı ele geçirdi. Silah deposunda bulunan askeri kamuflaj, mühimmatlar ve silahlar dikkat çekti. SMO askerleri depoda gerçekleştirdikleri aramada terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini imha etti.
- SMO, terör örgütünün silah deposunu ele geçirdi

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:16 TCDD çalışanlarından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
16:21 TÜSİAD Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD ve AB yetkililerine mektup gönderdi
16:21 Tarsus Kaymakamı Otcu, vatandaşları dinledi
16:21 7. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu başladı
16:20 Barış Pınarı Harekatı'na destek
16:20 Barış Pınarı Harekatı'na destek
16:20 Feyzioğlu'ndan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a taziye ziyareti
17.10.2019 16:22:43