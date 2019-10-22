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- SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi

- SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdiRESULAYN - Suriye Milli Ordusu Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.

22.10.2019 11:41
- SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi
RESULAYN - Suriye Milli Ordusu Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.
Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.
Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için TSK ve desteklediği SMO tarafından 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy teröristlerden arındırılmıştı.
- SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Resulayn, Güncel

Kaynak: İHA

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