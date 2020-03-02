Snake Eyes Filmi

Çizgi roman serisi A G.I. Joe'da uyarlanan ve Snake Eyes karakterine odaklanılan yapımın yönetmen koltuğunda Robert Schwentke oturuyor. Filmde, La Casa De Papel'de Tokio karakterine hayat veren Ursula Corbero, The Baroness karakterine hayat veriyor. Snake Eyes'ın en büyük düşmanı olan The Baroness, kriptografide ve psikolojik savaş alanında uzmanlaşmıştır. Ajan ve suikastçi olarak yetiştirilen The Baroness kısa zamanda Cobra ekibinin başına getirilir. Yönetmen :
Robert SchwentkeSenaryo:
Evan SpiliotopoulosOyuncular:
Henry Golding, Andrew Koji, Úrsula Corberó, Steven Allerick, Takehiro Hira, Haruka Abe, Iko Uwais, Peter Mensah, Samara Weaving, Samuel Finzi, Nicholas DohyFilmin Türü:
MaceraOrijinal Adı:
Snake EyesYapımcı Firma:
Paramount PicturesYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
23.10.2020 Snake Eyes Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.