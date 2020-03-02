Snake Eyes Filmi

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Çizgi roman serisi A G.I. Joe'da uyarlanan ve Snake Eyes karakterine odaklanılan yapımın yönetmen koltuğunda Robert Schwentke oturuyor. Filmde, La Casa De Papel'de Tokio karakterine hayat veren Ursula Corbero, The Baroness karakterine hayat veriyor. Snake Eyes'ın en büyük düşmanı olan The Baroness, kriptografide ve psikolojik savaş alanında uzmanlaşmıştır. Ajan ve suikastçi olarak yetiştirilen The Baroness kısa zamanda Cobra ekibinin başına getirilir.Robert SchwentkeEvan SpiliotopoulosHenry Golding, Andrew Koji, Úrsula Corberó, Steven Allerick, Takehiro Hira, Haruka Abe, Iko Uwais, Peter Mensah, Samara Weaving, Samuel Finzi, Nicholas DohyMaceraSnake EyesParamount Pictures2020ABDİngilizceUIP Türkiye23.10.2020