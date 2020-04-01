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Snapchat Hikayeleri Başka Uygulamalarda Paylaşılabilecek

Özelliklerini başkalarıyla paylaşmada oldukça çekingen olan Snapchat, uzun süredir beklenen özelliklerinden bir tanesini sonunda uygulama içerisine yerleştirdi.

01.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:49
Snapchat Hikayeleri Başka Uygulamalarda Paylaşılabilecek
Özelliklerini başkalarıyla paylaşmada oldukça çekingen olan Snapchat, uzun süredir beklenen özelliklerinden bir tanesini sonunda uygulama içerisine yerleştirdi. Yeni güncelleme sonrasında Snapchat Hikayeleri'nin başka uygulamalarda paylaşılableceği söylendi.

Snapchat tarafından geçtiğimiz aylarda düzenlenen Partner Summit etkinliği sırasında, uygulamaya gelecek kimi yenilikler duyurulmuştu. Bunlar arasında yer alan App Stories, Snapchat Hikayeleri özelliğinin başka uygulamalar üzerinde paylaşılmasının önünü açıyordu. Fakat bu paylaşım, diğer uygulamalarda olduğu gibi değildi; App Stories'in öncelikle paylaşım yapılacak uygulamanın içerisine yerleştirilmesi gerekiyor, ardından Snapchat kullanıcısının diğer uygulama ile hesabını bağlaması isteniyordu. Böylece başka uygulamada paylaşılacak hikaye, direkt olarka Snapchat'e yönlendirme yapabiliyordu. Snapchat hikayeleri hangi uygulamalarda paylaşılabilecek

İlk etapta Snapchat kullanıcılarının Triller, Squad, Hily ve Oct isimli uygulamalar üzerinde hikayelerini paylaşabilecekleri belirtildi. İlerleyen günlerde isteyen başka uygulamaların da sisteme dahil olarak, kendi içlerine Snapchat detayını ekleyebilecekleri aktarıldı. App Stories özelliğini alan uygulamalar ise yine Snapchat tarzı çeşitli paylaşım özelliklerinin bulunduğu uygulamalar olması şaşırtmadı. Örneğin; müzik video uygulaması Triller, kullanıcılarının takip ettikleri arkadaşlarından ve sanatçılardan Hikayeleri görüntülemelerine izin verecek. Görüntülü sohbet uygulaması Squad, grup çağrıları sırasında kullanıcıların Hikayeleri birlikte izlemelerini sağlayacak. Hily, bir tanışma uygulaması, zaten kendi Hikayeler sürümüne sahiptir ve Snapchat'te oluşturulan Hikayeleri mevcut "Hily Hikayeleri" özelliğine entegre edecek. Artırılmış gerçeklik uygulaması Octi'de de Hikayeler kullanıcıların profillerinde görünecek.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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