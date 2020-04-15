Snapdragon 855'li İlk Telefon Lenovo Z5 Pro GT Android 10 Güncellemesini Aldı
Lenovo Z5 Pro GT, Aralık 2018'de Qualcomm Snapdragon 855 kullanan ilk telefon olarak tanıtılmıştı. Snapdragon 855 işlemcili telefon, Çin'de Android 10 güncellemesini aldı.
15.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:53
Lenovo, akıllı telefonlarını zamanında güncelleme konusunda her zaman zayıf kaldı ve şirket ne yazık ki bunu tekrarlıyor. Motorola telefonlar Android güvenlik yamaları ve platform güncellemelerini ilk alanlar arasındaydı. Ancak Lenovo onu satın aldıktan sonra Çinli PC üreticisinin kendi akıllı telefonlarıyla aynı kaderi paylaştı.
Lenovo, şaşırtı bir şekilde 2018 yılında tanıttığı Snapdragon 855 işlemcili telefonu Z5 Pro GT için Android 10 güncellemesini yayınladı. Güncelleme, yeni ZUI arayüzü ile birlikte birçok yenilik getiriyor. En iyi yeni özelliklerden birisi kullanıcıların akıllı telefonlarını Windows PC/dizüstü bilgisayar ile eşleştirip bilgisayardan kontrol etmelerini sağlayan Lenovo One. Diğer yeni ekleme ve hata düzeltmeleri şöyle:
Lenovo Z5 Pro GT Android 10 Güncellemesi ile Gelen Yenilikler
Android 10 sürümü geliyor!Sistem arayüzü ekranını optimize ederUygulama yönetimi arayüzü güncellemesiSes seviyesi ayarlama işlevini optimize ederSsitem ekran görüntüsü işlevini optimize eder2 yeni takvim widget'ı eklendi2 yeni saatli hava widget'ı eklendiEn güzel Çin stili tema eklendiBulanık arama desteğiUfak pencere yanıtlama işlevi eklendiParmak izi kilidinin ara sıra yanlış algılamasını düzeltirGece güç tasarrufu ve anormal güç tüketimi değişimini geliştirirYeni Lenovo One eklendi, mobil PC bağlantısını daha kolay hale getirirMusic Voice'un yeni sürümü güç butonu ile uyandırmayı desteklerAkıllı ağ algılama yeni eklendi, ağ durumu hemen görülebiliyorU health detay işlevini optimize eder ve daha fazla cihaz desteğiLenovo Wallet'a erişim kontrol kartını simüle etme işlevi eklendiKeşfetmenizi bekleyen birçok sistem optimizasyonu
Lenovo: Güncellemeden Önce Verilerinizi Yedekleyin!
Güncelleştirme kullanıcı verilerini silmese de Lenovo, kullanıcılara indir butonuna basmadan önce güvenlik amacıyla verilerini yedeklemelerini öneriyor. Ayrıca cihazı rootlamadan önce ve yeterli pil, depolama alanı varsa güncellemeleri öneriliyor. Bununla birlikte, güncelleme sırasında telefonun ısınmasının normal olduğu söyleniyor.
Kaynak: Tamindir
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Lenovo, Teknoloji