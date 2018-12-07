Qualcomm
Gelecek yıla damgasını vuracak Mobil İşlemcisini Duyurdu
Snapdragon 855, Qualcomm'un 5G Mobil İşlemcisi Hazır.
Gelecek yıl en iyi Android akıllı telefonları (tahmin ettiniz gibi) Qualcomm'un yeni Snapdragon 855 yonga setini kullanacak. Qualcomm SVP Alex Katouzian, şirketin Hawaii'deki Tech Summit'ini duyurduktan sonra yeni çipset üzerinde fazla bir bilgi paylaşmadı ancak, şirketin gelecek yıl planları arasının 5G odaklı olduğunu anlayabiliyoruz.
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Snapdragon 855 5G mobil İşlemci
2019 ile birlikte 5G teknolojileri bir çok ülkede aktif olmaya başlıyor. 2019'un 5G yılı olacağını şimdiden söylemek istiyorum. Türkiye
'de ise 5G teknolojilerine ne zaman geçileceği bir merak konusu ancak bu konuda birinci ağızdan bir açıklamada yapılmıştı.
Snapdragon 855 mobil 5G işlemci ile çoklu gigabit veri hızlarını destekleyecek bir mobil işlemciye sahip olacağız. Öte yandan Katouzian 855'in AI performansının 3x'e kadar performans artışı sunacağını belirtiyor. Makine öğrenimi tarafından desteklenen yazılım ve hizmetler için yine de birşey söylemek için erken sayılabilir.
Bu AI – Yapay Zeka odaklı güncellemeler Qualcomm'un doğasını değiştiriyor ve bu arttıkça Apple
ile rekabet etmeyi kendisi açısından kolaylaştırıyor.
Engadget
Qualcomm
07 Aralık 2018 Cuma 03:28