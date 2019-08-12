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Sneijder futbolu bıraktığını açıkladı

Dünya futbolunun efsane isimleri arasına adını yazdıran Wesley Sneijder, futbolu bıraktığını açıkladı.

12.08.2019 21:48
Sneijder futbolu bıraktığını açıkladı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollanda'nın efsane isimlerinden Wesley Sneijder, futbolu kariyerini sonlandırdı.

35 yaşında futbol hayatını noktalayan Wesley Sneijder, kariyerinde Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray, Nice ve Al Gharafa formaları giydi.Hollandalı futbolcunun kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 İspanya Ligi, 1 İspanya Süper Kupası, 1 İtalya Ligi, 2 İspanya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 2 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası, 1 Hollanda Süper Kupası, 2 Türkiye Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası zaferi bulunuyordu. Sneijder, Avrupa'da kazandığı 21 kupanın ardından Ocak 2018'de Katar'ın Al-Gharafa takımına transfer olmuştu.

Sneijder futbolu bıraktığını açıkladı

Spor, Güncel

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