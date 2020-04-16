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Snooker Dünya Şampiyonası iptal edilebilir!

Snooker Dünya Şampiyonası’nın normal şartlarda 18 Nisan’da başlayıp 4 Mayıs’ta bitmesi bekleniyordu fakat koronavirüs salgını nedeniyle bu tarihler, yaz aylarına taşınmıştı.

16.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 00:04
Snooker Dünya Şampiyonası iptal edilebilir!
Snooker Dünya Şampiyonası’nın normal şartlarda 18 Nisan’da başlayıp 4 Mayıs’ta bitmesi bekleniyordu fakat koronavirüs salgını nedeniyle bu tarihler, yaz aylarına taşınmıştı.

Sheffield’da 25 Temmuz ile 10 Ağustos arasında yapılması planlanan turnuvanın geleceğine dair başkan Barry Hearn, açıklamalarda bulundu.

“Britanya’da çok sıkı önlemler alınıyor. Eğer spor organizasyonlarına dair uzun vadeli bir erteleme kararı açıklanırsa A, B, C veya D planımıza geçeceğiz. Burada en büyük problem Avrupa’da hâlen daha kimse dışarı çıkamazken, insanlar ölürken, yaz aylarında turnuva düzenlemek. Yani birçok oyuncu, şu an için turnuvaya katılmayı düşünmüyor. Eğer böyle olursa Dünya Şampiyonası, iptal edilebilir.”

Kaynak: EuroSport.com

Etiketler: Dünya Şampiyonası, Spor
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