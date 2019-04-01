Snowboard Cross Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'nda

Türkiye Kayak Federasyonu
Snowboard Cross Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası için Avusturya
'nın Reiteralm kentine gitti.
Şampiyonada dün yapılan yarışmalarda Muhammet Polat
, 28. olarak çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde Avusturya, Amerika
ve İsviçreli rakipleri ile eşleşen Muhammet Polat bugün yarı finale kalabilmek için mücadele edecek.
Dünya Gençler Şampiyonasına katılan milli takım kafilesi şu isimlerden oluşuyor:
Ejder Budak (Teknik Kurul Üyesi)
Serdar Özger (Antrenör)
Hasan Batıkan Yılmaz (Antrenör)
Sporcular Muhammed İkbal
Yılmaz
Muhammed Cem Boydak Mehmet Yusuf
Furkan Uğurlu
Muhammet Polat
Haşim Cenk Mutlu - İSTANBUL
Muhammet Polat, Türkiye Kayak Federasyonu, Avusturya, Spor
Kaynak: İHA