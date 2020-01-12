Haberler » Spor » Snowboard'ın kalbi Erciyes'te attı - Spor

Snowboard'ın kalbi Erciyes'te attı

Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Snowboard 1'inci Etap Yarışmaları, Kayseri'de tamamlandı.

12.01.2020 20:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:34Snowboard'ın kalbi Erciyes'te attı

Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Snowboard 1'inci Etap Yarışmaları, 'de tamamlandı.

İki gün süren ve 20 ilden 207 sporcunun katılımı ile Hacılar Kayak Merkezi'nde düzenlenen müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları Kayseri İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı ve Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nazın Söğüt tarafından verildi.Ödül töreni öncesinde Aslı Nemutlu'nun ölüm yıldönümü nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.



Türkiye Kayak Federasyonu, Kayak Merkezi, Kayseri, Erciyes, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:57  Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti - Spor
20:54  Asbaşkan gazeteciye saldırdı, sonra Kusura bakma, birine benzettim dedi - Spor
20:54  A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı... - Spor
20:52  flaş! - Spor
20:52  Rıza Çalımbay Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz - Spor
18:08  Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım - Spor
18:03  Asbaşkan gazeteciye saldırdı, sonra "Kusura bakma, birine benzettim" dedi - Spor
17:36  Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu - Spor
17:05  Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Trabzonspor'a sert sözler: Sırtını devlete dayamış - Spor
16:58  Ali Koç: Comolli gelecek ve konuşup durumuna bakacağız - Spor
12.01.2020 20:58:45