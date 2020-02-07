Snowboard Milli Takımı Erzurum'da kampta

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Milli Takımı, Erzurum Palandöken'de hazırlıklarını sürdürüyor. 4-5 Şubat tarihinde yapılan seçme müsabakaları sonrasında oluşturulan Alpine Snowboard Milli Takımı, ulusal ve uluslararası müsabakalara Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde yoğun tempoda hazırlanıyor.

Hasan Batıkan Yılmaz ve Ahmet Aras'ın antrenör olarak görev yaptığı, Ahmet Uğurlu'nun ise teknik kurul olarak bulunduğu Snowboard Milli Takımı'nda şu isimler yer alıyor:

Uğur Koçak, Cemal Güller, Hamza Polat, Emre Boydak, Yavuz Dumlu, Esin İşçimenler, Sevin Gülce Güler, Nisa Özsoy, Aydan Karakulak, Nursu Bayhan.

Snowboard Milli Takımı'nın seçme müsabakaları sonrasında oluşturulduğunu dikkat çeken milli takım antrenörü Hasan Batıkan Yılmaz, "Erzurum'da güzel bir hazırlık dönemi geçireceğimizi düşünüyoruz. Hazırlıklarımızı ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak üzerine yapmaktayız. Amacımız Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve sporcularımız ile başarılar yakalamak. En büyük hedefimiz ise Olimpiyatlara sporcu gönderebilmek. Bu doğrultuda bizi destekleyen federasyonumuza teşekkür ederiz" diye konuştu.