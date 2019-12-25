Haberler » Güncel » Snowboardcu kar sıçrattığı çalı horozunun saldırısına uğradı - Haber

Snowboardcu kar sıçrattığı çalı horozunun saldırısına uğradı

Rusya'da dağlık bir bölgede snowboard yapan genç yanından geçerken bir çalı horozunu rahatsız edip kar püskürttü.

25.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:50 Snowboardcu kar sıçrattığı çalı horozunun saldırısına uğradı

'da dağlık bir bölgede snowboard yapan genç yanından geçerken bir çalı horozunu rahatsız edip kar püskürttü. Buna sinirlenen çalıhorozu gencin peşini bırakmayıp saldırdı.

Rusya'nın Kemerovo bölgesinde bulunan bir köyde snowboard yapan genç yanından geçmekte olduğu çalıhorozuna kar püskürterek rahatsız etti. Rahatsız olan horoz gencin peşinden giderek saldırdı. Sinirlenen çalıhorozu gencin peşini bırakmayarak sürekli üstüne hamle yaptı, genç saldırıdan kendini korumak için snowboardunu kalkan olarak kullandı. Olayın görüntülerini yayınlayan genç sporcu gönderiye "yılın en iyi savaşı" yazarak not düştü.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Snowboard yapan genç

Horozun yanından geçerken kar sıçratması

Horozun kayağını düzeltmeye çalışan gencin peşine düşmesi

Horozun saldırması

Gencin kendini korumaya çalışması

Detaylar

 

 



Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:34   Keşan'da "engelliler fidanlığı" oluşturuldu - Haber
17:32   Pakdemirli: "(Karadeniz'deki örtü yangınları) Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam... - Haber
17:32   Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Toplamda 260 hektar... - Haber
17:31   Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım - Haber
17:28   Kırım Başsavcılığı, Kırım Köprüsü hakkında soruşturma başlattı - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
16:06   TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı - Haber
15:34   Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Haber
15:33   Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor! - Haber
25.12.2019 17:39:24