Haberler » Güncel » Snowboardcu kar sıçrattığı çalı horozunun saldırısına uğradı - Haber

Snowboardcu kar sıçrattığı çalı horozunun saldırısına uğradı

Snowboardcu kar sıçrattığı çalı horozunun saldırısına uğradıRusya, (DHA) ? Rusya'da dağlık bir bölgede snowboard yapan genç yanından geçerken bir çalı horozunu rahatsız edip kar püskürttü.

25.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:05
Snowboardcu kar sıçrattığı çalı horozunun saldırısına uğradı
, (DHA) ? Rusya'da dağlık bir bölgede snowboard yapan genç yanından geçerken bir çalı horozunu rahatsız edip kar püskürttü. Buna sinirlenen çalıhorozu gencin peşini bırakmayıp saldırdı.
Rusya'nın Kemerovo bölgesinde bulunan bir köyde snowboard yapan genç yanından geçmekte olduğu çalıhorozuna kar püskürterek rahatsız etti. Rahatsız olan horoz gencin peşinden giderek saldırdı. Sinirlenen çalıhorozu gencin peşini bırakmayarak sürekli üstüne hamle yaptı, genç saldırıdan kendini korumak için snowboardunu kalkan olarak kullandı. Olayın görüntülerini yayınlayan genç sporcu gönderiye 'yılın en iyi savaşı' yazarak not düştü.
Snowboardcu kar sıçrattığı çalı horozunun saldırısına uğradı

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30   Bakan Fatih Dönmez, 'Enerji Tüketici Zirvesi'nde konuştu-1 - Haber
17:30   Edirne'de hurda kamyoneti sahte plakayla kullanan kişiye 11 bin lira ceza kesildi - Haber
17:30   Malatya'da, "2. Dünya Savaşı, Türk Dış Politikası ve İsmet İnönü" konferansı - Haber
17:29   Bakan Pakdemirli Karadeniz'deki yangınlar ile ilgili konuştu - Haber
17:29   Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (6) - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
16:06   TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı - Haber
15:34   Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Haber
15:33   Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor! - Haber
25.12.2019 17:39:29