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Snowden kitabının Çince baskısına sansür uygulandığını iddia etti

Devlete ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla aranan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, yeni kitabının Çince baskısında sansür uygulandığını belirtti.

12.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:26Snowden kitabının Çince baskısına sansür uygulandığını iddia etti
Devlete ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla aranan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, yeni kitabının Çince baskısında sansür uygulandığını belirtti.
Snowden Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Permanent Record" (Kalıcı Kayıt) kitabının Çince baskısında sansür uygulandığını kaydederek, "Bu, yayın sözleşmesine aykırı." ifadesini kullandı.
Buna bildiği en iyi yolla direneceği değerlendirmesinde bulunan Snowden, "İfşa etmenin zamanı geldi." yorumunu yaptı.
Snowden'ın anılarını kaleme aldığı Permanent Record eylülde piyasaya çıkmıştı.
ABD Adalet Bakanlığı, Snowden'a, yeni kitabı hakkında "gizlilik anlaşmasını ihlal eden bilgiler içerdiği" gerekçesiyle dava açtığını duyurmuştu.
Rusya'da yaşayan CIA ve NSA eski çalışanı Snowden, CBS televizyonuna verdiği mülakatta, adil yargılama garanti edilirse ülkesine dönmek istediğini söylemişti.

Snowden sızıntıları

Edward Snowden'ın 2013'te kamuoyuna açıkladığı gizli belgeler, NSA'nın Amerikan internet şirketlerinin topladığı tüm özel iletişim verilerine erişebildiğini ve yabancı ülke vatandaşlarına ait tüm internet yazışmalarının mahkeme izni olmaksızın bilgi toplamak için kullanılabildiğini ortaya çıkarmıştı.

Belgeler, NSA'nın ayrıca ABD'nin yurt dışı misyonlarındaki gizli birimler yoluyla yabancı ülkelerin hükümet binalarını gizlice dinlediğini ve kayıtlar tuttuğunu göstermişti.

Snowden'ın sızdırdığı kurum içi belgeler, Amerikan istihbaratının Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonunu dinlediğini açığa çıkarmış, bu olay iki müttefik ülke arasında krize sebep olmuştu. 2013'te sızdırdığı belgelerle ABD'nin İngiliz istihbaratıyla dünya genelinde dinleme faaliyetleri yürüttüğünü de ortaya çıkaran Snowden, 2013'ten beri geçici oturma izniyle Rusya'da yaşıyor ve Fransa'nın kendisine sığınma hakkı vermesini istiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Edward Snowden, Güncel

Kaynak: AA

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