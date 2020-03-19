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So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor

Koronavirüsün etkisinin artmasıyla birlikte bir marka daha mağazalarını kapatma kararı aldı. So CHIC, 19 Mart itibariyle mağazalarını geçici olarak kapatacağını duyurdu.

19.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:20

Koronavirüsün Türkiye'de etkisinin göstermesinin ardından ünlü markalar mağazalarını teker teker kapatmaya başladı. Son olarak So CHIC, Türkiye'de bulunan mağazalarını 19 Mart itibariyle geçici bir süreliğine kapatacağını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemizi de etkisi altına alan küresel koronavirüs (Covid-19)salgını nedeniyle ulus olarak dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerdengeçiyoruz. So CHIC olarak en büyük önceliğimiz, mağazalarımızı ziyaret edenmisafirlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığıdır. Bu doğrultuda Türkiye'de bulunan So CHIC mağazalarımızı 19 Mart 2020 itibariylegeçici bir süreliğine kapatma kararı aldık.

"HEPİNİZİ EVLERİNİZDE KALMAYA DAVET EDİYORUZ"

Küresel çapta tüm insanlığı derinden etkileyen koronavirüs ilemücadele ettiğimiz bu zorlu günleri en kısa zamanda geride bırakmayıumuyor ve hepinizi sağlığımızı korumak adına evlerinizde kalmaya davetediyoruz. Yaşanan bu zor günleri en kısa sürede atlatacağımıza olaninancımız tam. Değerli misafirlerimiz başta olmak üzere tüm çalışmaarkadaşlarımızla daha sağlıklı günlerde bir araya gelmek dileğiyle."

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So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor

Haberin Videosu :

Türkiye'de koronavirüs vakalarının ardından So CHIC mağazalarını kapatıyor
Etiketler : Ekonomi

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