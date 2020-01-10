Soba başında 'teleferik projesi' nöbeti

SAKARYA Sapanca 'da, teleferik projesinin orman alanına zarar vermesine tepki gösteren ilçe sakinleri, 130 gündür eylemine devam ederken, çadırdaki soba başında nöbet tutuyor.

Sapanca Belediyesi'nin teleferik projesi ihalesini, Bursa Teleferik A.Ş. kazandı. Kırkpınar Hasanpaşa mevkisinden başlayarak, Mahmudiye İncebel mevkisinde sona erecek, 1500 metrelik teleferik projesi kapsamında, ormanda çalışmalar yapıldı. Bölge halkının tepkileri üzerine çalışmalar durduruldu. Sapanca Kırkpınar'da 130 gündür eylemlerini sürdüren bölge sakinleri, doğaya zarar verilmesine tepki gösterdi. Çadırda bulunan sobanın başında toplanan ilçe halkı, Sapanca'nın doğal güzelliğinin bozulmamasını istedi.

'130 GÜNDÜR BURAYI TERK ETMİYORUZ'

Sapanca'da eylemlerini sürdüren kişiler arasında bulunan Erhan Tanta, "Bölge halkının sesine kulak veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce, yaptığı açıklamayla 'Halkın istemediğini ben de istemem' diyerek, projenin kısmen durdurulmasına öncülük etmiştir. Ormanın yok edilmemesi ve tahrip edilmemesi için 130 gündür burayı terk etmiyoruz. Sapanca'nın panoramik tablosunun ve eşsiz tabiatının bozulmaması için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Teleferik üst istasyonunda ciddi anlamda ağacın kesildiğini hep birlikte kamuoyu olarak gördük ve bu çekincelerimizi daha da artırdı. Çünkü sadece üst istasyonda kesilmesi planlanan ağacın kamuoyunda çok düşük olduğu belirtilmiştir; fakat bunun çok yüksek olduğunu gördük. Kamuoyunun bilmediği farklı bir nokta daha var. Teleferik üst noktasında kurulmak istenen 61 dönümde ticari şehir var. Kurulması planlanan ticari şehrin planlarını aldık, gördük ve inceledik. Çok ciddi anlamda ağaç kesileceği kanısındayız" diye konuştu.

Erhan Tanta, Sapanca'nın florasının bozulmaması için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini belirterek, "Sapanca'nın son kalan güzelliklerinin de korunmasını ve kollanmasını düşünmekteyiz. Eşsiz güzelliğimizin ve tabiat parkımızın doğal millet bahçemizin aynı şekilde kalmasını istemekteyiz. Kuş cıvıltılarının aynı şekilde yankılanması, çocukların yeşil parkta doyasıya oynaması, yabani hayvanların özgürce dolaşabilmesi ve 'Marmara'nın incisi' Türkiye'nin misafir odası olan Sapanca'nın şehir ile bütünleşmiş şehrin bitişindeki doğal florasının bozulmaması için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz" dedi.

'SAPANCA'NIN BELLİ BÖLGELERİ BETON İSTİLASINA AÇILDI'

Sapanca'nın betonlaştığını dile getiren Erhan Tanta, şunları söyledi:

"Sapanca'nın belli bölgeleri yoğun beton istilasına ve beton yapılaşmaya açıldı. Aşağıdan bakıldığı zaman üst noktalarda villaların oluştuğu alanlarda yeşil flora ve tabiat parkı bozuldu. Son kalan bölgemiz burası. Burası da devlete ait orman arazisi. Şayet o 61 dönümde ticari şehir kurulması onaylanırsa aldığımız bilgilere göre, o florada yaklaşık 350 dönümün daha A tipi, B tipi ve C tipi 'mesire alanı' adı altında ticari alanların oluşturulmasının altyapısı sağlanmış olacak. Araç ile 3 dakikalık veya 5 dakikalık mesafede olan bu alana teleferik ile gidilmesinin mantığını anlamış değiliz. Çünkü bu alana araç yolu bulunmakta ve rahatlıkla çıkabilmekte. Burada bizim anladığımız kadarıyla üst bölgede kurulacak ticari şehre müşteri indirip, bindirmek için kullanılacak bir proje. Biz de bu vesileyle ticari şehir oluşturulması noktasında bölgemizin doğal yapısının ve ekolojik dengesinin bozulmamasını, sel ve erozyon gibi olağanüstü felaketlere yol açılmaması ve bu güzelliğin tahrip edilmemesi için bu mücadelemizi devam ettireceğiz."

Bölge sakinlerinden Sema Dilber ise "Ormanın tek dokunulmayan bu bölümü kaldı. Diğer yerler gözlerimizin önünde yok oldu. Korumak için buradayız. Ormanımızın yok olmasını istemiyoruz. Burayı terk etmeyeceğiz" dedi.