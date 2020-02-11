Soba bir anda parladı, müşteriler etrafa saçıldı

Rize Merkez Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir çay ocağında yaşanan olay herkesi güldürdü.



Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda işletmeci Seçkin Memişoğlu masaların üzerinde bulunan kağıt parçalarını toplayarak sobaya attı. İçerisinde plastik olan soba kağıt parçalarının da atılması sonucu bir anda yüksek bir sesle yanmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan sobanın etrafında oturanlar ise o sesle bir anda etrafa savruldu. O anlar ise işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.



Kağıtları sobaya attıktan sonra sobadan patlama sesi gibi bir ses geldiğini dile getiren işletmeci Seçkin Memişoğlu "Masanın üzerinde şeker kağıtları vardı, onları aldım sobaya attım, devam ettim, arkamdan bir ses geldi bomba gibi. Bende ilk önce ne olduğunu anlamadım ama sonradan mantık yürütünce, sobanın içerisinde plastik parçalar vardı. Hava alan yerlerini kapatmışlar. Hava alamayınca herhalde bir gaz birikimi olmuş. Benim attığım kağıtlarla fitillenmiş, bomba gibi patladı" dedi.



Herkesin içerisine patlayıcı madde atarak şaka yaptığını zannettiğini, müşterileri öyle bir şey olmadığına zor ikna ettiğini dile getiren Memişoğlu "Kimseyi de inandıramıyorum, 'Öyle şeyler atılır mı' diyorlar sobanın içerisine. Bizim köyden bir amcamız var, zor ikna ettik onu. Daha sonra videoyu izlerken kendi aramızda da çok güldük" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA