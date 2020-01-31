Haberler » 3. Sayfa » Soba borusu devrildi, gecekondu küle döndü - Haberler

Soba borusu devrildi, gecekondu küle döndü

Bursa'da devrilen soba borusunun çıkardığı yangında bir ev küle döndü.

31.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:50Soba borusu devrildi, gecekondu küle döndü
'da devrilen soba borusunun çıkardığı yangında bir ev küle döndü.

Yangın, Yıldırım Hacıvat Mahallesi 8. Engin Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhsin K, tek katlı gecekonduda bulunan sobayı yakarak evden ayrıldı. Evde kimsenin bulunmadığı esnada soba borusu devrildi. Kısa sürede halıların tutuşmasıyla evde bulunan tüpler patladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis çevrede güvenlik tediri aldı. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başladı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 23:04:44