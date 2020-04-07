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Soba dumanı ikamet yangını sanıldı

Adıyaman'da, bir ikametin bacasından çıkan yangını uzaktan görerek ikamet yangını sanan vatandaşlar ekipleri harekete geçirdi.

07.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:09
Soba dumanı ikamet yangını sanıldı
Adıyaman 'da, bir ikametin bacasından çıkan yangını uzaktan görerek ikamet yangını sanan vatandaşlar ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı ikametin çatı kısmında yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ikamet yangını olduğunu zannederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri ise ikametin çatı kısmına çıktı. Buraya çıkan ekipler olayın ikamet yangını olmadığını ikametin baca kısmından çıkan soba dumanı olduğunu anlayarak çatıdan aşağı indi. Her hangi bir olumsuzluğun olmadığı olay yerinde ekipler daha sonra olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa
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