01 Mart 2019, 14:38
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Soba Gazından Etkilenen Bir Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Soba Gazından Etkilenen Bir Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadın, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine O. isimli bir kadın, Sakarya'ya sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Emine O., sobadan sızan gazdan zehirlendi. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Emine O., daha sonra ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - ZONGULDAK Sakarya, Zonguldak, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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