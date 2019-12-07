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Soba satıcıları satışlardan memnun

Yurt genelinde soğuk havaların etkisini göstermeye başlaması ile soba satıcılarında da hareketlilik yaşanmaya başladı.

07.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:30Soba satıcıları satışlardan memnun
Yurt genelinde soğuk havaların etkisini göstermeye başlaması ile soba satıcılarında da hareketlilik yaşanmaya başladı.

Sıcaklıkların 2-3 derecelere düştüğü 'de vatandaşlar ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için soba satıcılarının yolunu tuttu. Soba satışı yapan esnaf bu yıl satışlardan memnun olduklarını ifade ederek, bunda zamların da etkili olduğunu kaydettiler. Vatandaşların pratik oldukları en fazla kovalı sobaları tercih ettikleri öğrenilirken kırsal bölgede yaşamını sürdüren vatandaşların ise yemek pişirme ve su ısıtma noktasında kuzineli sobaları tercih ettikleri belirtildi. Soba satışının yanında boru ve diğer soba malzemelerinin de fazla satıldığını ifade eden esnaf, kova ve ızgara satışlarından da memnun olduklarını dile getirdiler.

"Soba fiyatları 350-550 TL arsında değişiyor"

Kentte uzun yıllardır soba satışı yapan esnaf Önder Sezener, "Bu sene, geçen seneye göre daha fazla. Fiyatlar 350-550 TL arsında değişiyor ama piyasada bin TL'ye kadar soba var. Sobanın sacına dikkat edeceksiniz, dökümüne dikkat edeceksiniz, kalınlıklarına, içinin astarı var mı yok mu, altta tahliye kapakları vardır, çok ucuz sobalarda, mangal türü sobalarda tahliye kapakları yoktur. Kovaların kalınlığına inceliğine dikkat edeceksiniz. Kovaların boyları zaten sabit, kovanın yarısından fazlası kömür olmalı altta kalacak şekilde üstüne de odun koyup tutuşturulduğunda en azından 24 saat bu kova gider. Normal havalarda ise 2 gün dahi dayanır" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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