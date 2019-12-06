Haberler » 3. Sayfa » Soba yakarken yanlışlıkla alev alan adamın cenazesi toprağa verildi - Haberler

Soba yakarken yanlışlıkla alev alan adamın cenazesi toprağa verildi

Uşak'ta tinerle soba yakarken vücudunun alev alması sonucu hayatını kaybeden Fatih Gündoğan'ın (36) cenazesi toprağa verildi.

06.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:23Soba yakarken yanlışlıkla alev alan adamın cenazesi toprağa verildi
'ta tinerle soba yakarken vücudunun alev alması sonucu hayatını kaybeden Fatih 'ın (36) cenazesi toprağa verildi.

Uşak'ta sanayi sitesinde bulunan bir işyerinde tinerle soba yakmaya çalışırken bir anda vücudunun alev almasının sonucu hayatını kaybeden Fatih Gündoğan'ın (36) cenazesi Şekerevleri Mahallesi'nde bulunan Ensar Camii'nde toprağa verildi. Gündoğan'ın ağabeyi taziyeleri kabul ederken, eşi ve çocuklarını ise yakınları teskin etti. Gündoğan'ın küçük kızının, babasının tabutuna son kez dokunduğu anlar ise görenleri duygulandırdı.

Gündoğan'ın cenazesi camide kılınan namazın ardından Şehit Ahmet Yılmaz Caddesi'nde bulunan Şehitler 2 Mezarlığı'na defnedildi. - UŞAK

Gündoğan, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:56 Cami musluklarını çalan şüpheli güvenlik kamerasına takıldıktan sonra yakalandı - Haberler
15:51 ABD'de 5 yaşındaki bir çocuk evlat edinme duruşmasına sınıf arkadaşları ile katıldıdı - Haberler
15:51 Bakan Çavuşoğlu: "Suriye'de siyasi uzlaşma olmadan Suriye'den ayrılırsak, bölgeyi terör örgütüne... - Haberler
15:47 Rusya-Finlandiya arasına sahte sınır kapısı kuran dolandırıcı yakalandı - Haberler
15:44 Cemile'nin katil zanlısı kocaya ağırlaştırılmış müebbet - Haberler
15:43 Yanıkömeroğlu: "Adana'da kadın kooperatifi kuracağız" - Haberler
15:14 Sınıf arkadaşları Ceren'in en sevdiği müziği gözyaşları içinde söyledi - Haberler
15:06 İmamoğlu'ndan trafik konusunda kendisini eleştiren AK Partili Tevfik Göksu'ya: Cevap vermeme gerek yok - Haberler
14:53 Kavgayı ayırırken kendi silahıyla vurulan polis memurunun organları başkalarına umut olacak - Haberler
6.12.2019 16:01:01