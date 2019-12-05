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Soba yakarken yanlışlıkla kendini yakan işçi hayatını kaybetti

Uşak'ta, çalıştığı iş yerindeki sobayı tinerle yakmaya çalışan işçi vücudunun alev alması sonucu ağır yaralandı. İzmir'deki bir hastaneye sevk edilen talihsiz işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

05.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:22

Uşak'ta tinerle soba yakmaya çalışırken vücudu alev alan Fatih , yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SOBAYI TİNERLE YAKMAYI DENEDİ

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Fatih Gündoğan (36) sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde tinerle soba yakmaya çalışırken vücudunun alev alması sonucu ağır yaralandı. Tedavisi yapılmak üzere İzmir'deki bir hastaneye sevk edilen Gündoğan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Gündoğan'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından memleketi Uşak'a gönderildi.

Soba yakarken yanlışlıkla kendini yakan işçi hayatını kaybetti

Fatih Gündoğan , Gündoğan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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