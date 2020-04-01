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Sobadan çıktığı belirtilen yangın evi küle çevirdi

Antalya'da sobadan çıktığı belirtilen yangında, gecekondu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

01.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:58
Sobadan çıktığı belirtilen yangın evi küle çevirdi

Antalya 'da sobadan çıktığı belirtilen yangında, gecekondu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka mahallesi 1207 sokakta bulunan gecekonduda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin kaldığı evde iddiaya göre sobadan yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, gecekondu kullanılmaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Antalya, Güncel
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