Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sobadan çıktığı belirtilen yangın evi küle çevirdi

Sobadan çıktığı belirtilen yangın evi küle çevirdiAntalya'da sobadan çıktığı belirtilen yangında, gecekondu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

01.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:00
Sobadan çıktığı belirtilen yangın evi küle çevirdi
Antalya'da sobadan çıktığı belirtilen yangında, gecekondu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yangın, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka mahallesi 1207 sokakta bulunan gecekonduda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin kaldığı evde iddiaya göre sobadan yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, gecekondu kullanılmaz hale geldi.
Polis , yangınla ilgili soruşturma başlattı. Sobadan çıktığı belirtilen yangın evi küle çevirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Polis, Güncel

Haberin Videosu :

Sobadan çıktığı belirtilen yangın evi küle çevirdi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sobadan çıktığı belirtilen yangın evi küle çevirdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantinadaki oğluna kavuşan baba: Kokusunu içime çekememek ölümdü Haberler
Karantinadaki oğluna kavuşan baba: Kokusunu içime çekememek ölümdü
Soylu, İmamoğlu’nun ’komplo’ iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş Haberler
Soylu, İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
Koronavirüs testi pozitif çıkan HDP’li başkan tahliye edildi Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan HDP'li başkan tahliye edildi
Bir ilçemizde 3’ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı Haberler
Bir ilçemizde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi Haberler
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:22: Kayseri'de pazar yerinde denetim - Haber 14:22: Kocasinan Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği - Haber 14:22: Arsuz'da otomobilde 75 gram esrar yakalandı - Haber 14:22: Erzurum'da gençlik merkezinde siperlikli maske üretimine başlandı - Haber 14:22: Van'da vektörle mücadele çalışması - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber