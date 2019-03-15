Sobadan Sıçrayan Alev Bir Evi Küle Döndürdü

Kaynak: İHA

Gümüşhane kent merkezine en yakın köylerden Çamlıköy köyünde sobadan sıçrayan alevin başlattığı yangın evi kullanılamaz hale getirdi.Edinilen bilgiye göre Çamlıköy köyü Meletli mahallesi İkisular mevkiindeki evinde yaşayan Musa Türkoğlu, akşam iş çıkışı gittiği evinden Gümüşhane kent merkezindeki işine gitmek için sabah saatlerinde ayrıldı.Türkoğlu'nun evden ayrılmasının ardından sobadan sıçrayan alevler sobanın bulunduğu odadaki halı ve kilimler ile ağaç döşemeyi tutuşturdu. Kısa sürede evin diğer odalarına da yayılan yangının ihbarını da yoldan geçerken dumanı gören vatandaşlar yaptı.İhbarı alır almaz olay yerine giden Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangını söndürürken, yangında odalardaki döşemeler başta olmak üzere mutfak ve evde bulunan beyaz eşyalar da kullanılamaz hale geldi. - GÜMÜŞHANE