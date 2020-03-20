Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sobadan sızan dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

Sobadan sızan dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Sobadan sızan dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aynı aileden üç kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

20.03.2020 01:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 01:49
Sobadan sızan dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
ZONGULDAK - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde aynı aileden üç kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Şehir Er Ayhan Demirci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre üst katlarından duman kokusu geldiğini fark eden komşuları zili çalıp evde yaşayan aynı aileden Gülseren B., Fatma ve Damla A.'yı uyandırdı. Bir süre baygınlık geçiren komşuları için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralı üç kişiyi ambulansa alarak burada müdahale etti. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan üç kişi daha sonra iki ayrı ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Sobadan sızan dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Sobadan sızan dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Etiketler : Bağlık mahallesi, Zonguldak, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Haberler
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Haberler
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Haberler
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haberler
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara’dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Haberler
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Loading