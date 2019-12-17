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Sobadan sızan gaz yaşlı kadının hayatına mal oldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan zehirlenen 96 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

17.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:57Sobadan sızan gaz yaşlı kadının hayatına mal oldu
'nin ilçesinde yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan zehirlenen 96 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Olay dün gece saatlerinde Kandıra ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan annesi Mükerrem Koyun, bir yakını tarafından evinde yerde yatarken bulundu. Koyun'un nefes almadığını fark eden yakınının bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Koyun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği belirlenen Koyun'un cesedi Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Kandıra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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