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Sobadan sızan gazdan 4 kişi zehirlendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

25.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:02Sobadan sızan gazdan 4 kişi zehirlendi
'nın ilçesinde 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Turgutlu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Hasan K. (34), Mediye K. (30), çocukları Fethiye Nur K. (7) ile 4 yaşındaki Fatih K. iddiaya göre evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Olayın 112 ekiplerine bildirilmesi sonrasında karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi acil sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından gazdan etkilenen 4 kişi, Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Şehir Hastanesine sevk edilen 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

Cumhuriyet Mahallesi, Turgutlu İlçesi, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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