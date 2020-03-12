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Sobadan sızan gazdan etkilenen babaanne ve torunu hastanelik oldu

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, aynı odada uyuyan Firdevs Keklikoğlu (59) ile torunu Ali Keklikoğlu (6) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

12.03.2020 19:53 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:53
Sobadan sızan gazdan etkilenen babaanne ve torunu hastanelik oldu

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, aynı odada uyuyan Firdevs Keklikoğlu (59) ile torunu Ali Keklikoğlu (6) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Babaanne ve torun, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yalvaç'a bağlı Salur Mahallesi'nde oturan Firdevs Keklikoğlu, torunu Ali ile dün gece aynı odada uyudu. Bu sabah kayınvalidesi ve oğlunun kalkmaması üzerine şüphelenen Bahar Keklikoğlu, saat 10.00 sıralarında odaya girdi. Oğlu ve kayınvalidesini hareketsiz ve ağızlarından köpük gelmiş halde yatarken bulan Bahar Keklikoğlu, sağlık görevlilerini ve eşini aradı. Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiklerini tespit ettiği babaanne ve torununu önce Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Firdevs Keklikoğlu ve Ali Keklikoğlu, kontrollerinin ardından da Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Yalvaç, Salur, Güncel

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