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Sobadan sızan gazdan ölen 13 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

16.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:16
'nin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.
Gerzele Mahallesi 103 Sokak'ta dün akşam saatlerinde evde baygın bulunan üç kardeşten biri olan ve kaldırıldığı hastanede yaşımını yitiren Seda Kesikbaş'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Otopside sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edilen Kesikbaş'ın cenazesi, daha sonra helallik için evlerine getirildi.
Cenazenin getirilişi sırasına yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Ortaokul öğrencisi Seda'nın çok sevdiği pembe elbisesi de tabutunun üzerine konuldu.
Kesikbaş'ın cenazesi, Servergazi Merkez Camisi'nde kılınan namazının ardından Servergazi Mezarlığında defnedildi.
Cenazeye, baba Hüsemattin Kesikbaş, aile yakınları, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, ölen kızın sınıf arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.
Baba Kesikbaş, çok üzüntülü olduğunu belirterek, "İçim yanıyor. Dün sobayı yakıp işe öyle gitmiştim. Acı bir telefonla olayı öğrendim. Kızımın çok sevdiği pembe işlemeli elbisesini tabutunun üzerine koyduk. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın." diye konuştu.
Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde yaşayan Hüsematin ve Pervin Kesikbaş'ın ikiz kızları Seda ve Sude ile 8 yaşındaki Sena Kesikbaş, dün evlerinde baygın halde bulunmuştu.
Hastaneye kaldırılan 3 kardeşten Seda Kesikbaş yaşamını yitirmiş, olayın sobadan sızan karbonmonoksit gazından meydana geldiği belirtilmişti.
Sobadan sızan gazdan ölen 13 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi

Pamukkale Üniversitesi, Merkezefendi, Denizli, Güncel

Kaynak: AA


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