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Sobadan sızan gazdan zehirlenen inşaat bekçisi öldü

BATMAN'da inşaatta bekçilik yapan Hasan Filiz (18), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

02.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:52 Sobadan sızan gazdan zehirlenen inşaat bekçisi öldü

BATMAN'da inşaatta bekçilik yapan Hasan Filiz (18), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Olay, dün akşam Tılmerç Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat bekçisi Hasan Filiz, kulübede ısınmak için yaktığı sobayı yatıktan sonra uyudu. Sabah saatlerinde inşaata gelen işçiler, Filiz'e ulaşamayınca kaldığı kulübeye gitti. Kulübenin kapısını kilitli olduğu fark eden işçiler, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Filiz'i yerde hareketsiz yatarak gördü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Filiz'in öldüğü belirlendi. Bölge Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapılan Filiz'in cansız bedeni, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde toprağa verildi.



Batman, Güncel

Kaynak: DHA

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