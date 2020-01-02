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Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, yeğeni komada

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Asiye Yurtseven (71) hayatını kaybetti, yeğeni Güler Akdoğan (57) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

02.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:12 Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, yeğeni komada

TUNCELİ'nin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Asiye Yurtseven (71) hayatını kaybetti, yeğeni Güler Akdoğan (57) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Mazirgit ilçesine bağlı Karabulut köyünde yaşanan olayda, Asiye Yurtseven ve çocukları ile yılbaşı kutlaması için misafirliğine gelen yeğeni Güler Akdoğan, gece yarısı sobayı yakıp, yattı. Sobanın olduğu odada yatan Asiye Yurtseven ve Güler Akdoğan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah kalktıklarında anneleri ile Akdoğan'ı hareketsiz yatarken bulan Asiye Yurtseven'in çocukları hemen sağlık ekiplerine verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Asiye Yurtseven'e müdahale etti. Ancak kadın, hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Güler Akdoğan ise ambulansla götürüldüğü Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Akdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Asiye Yurtseven'n cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Karabulut Köyü Muhtarı Soner Bulat, Güler Akdoğan'ın yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığını ve hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.



Mazgirt, Güncel

Kaynak: DHA

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