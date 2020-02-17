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Sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca hayatını kaybetti

Burdur'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca hayatını kaybetti.

17.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:04Sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca hayatını kaybetti
'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, oto boyacısı Mesut Kelleci (50) bu sabah işe gitmeyince, iş arkadaşları önce kendisine sonra yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Konak mahallesisi Uğuz sokakta bir apartmanın giriş katında oturan anne babalarına bakmaya giden kızı Gülşen ve eşi Mesut, anne babasını evde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çifttin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen çifttin cenazeleri Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURDUR

Burdur, Sabah, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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