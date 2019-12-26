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Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın ile zihinsel engelli oğlu öldü

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın ve oğlu hayatını kaybetti.

26.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:50 Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın ile zihinsel engelli oğlu öldü
'in merkez Karesi ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın ve oğlu hayatını kaybetti.
Ali Hikmet Paşa Mahallesi Yamaç Sokak'taki evlerinde yaşayan Fatma (79) ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan'dan (46) bir süre alamayan komşuları, durumu kadının diğer oğlu Ramazan Şahan'a bildirdi.
Kapıyı kırıp içeri giren Ramazan Şahan, annesi ve kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü anlaşılan anne ve oğlunun cenazeleri, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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