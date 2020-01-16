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Sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölen öğrenci, takdir belgesini göremedi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki öğrenci, yarın okulunda alması gereken takdir belgesini göremedi.

16.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:19
'nin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki öğrenci, yarın okulunda alması gereken takdir belgesini göremedi.
Gerzele Mahallesi 103 Sokak'ta dün evde baygın bulunan üç kardeşten yaşamını yitiren 13 yaşındaki Seda Kesikbaş'ın Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan otopsi sonucu karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü kesinleşti.
Denizli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altındaki ikiz kardeşi Sude ile 8 yaşındaki Sena'nın ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Aile ve yakınları, evin yanında kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı.
Seda Kesikbaş'ın öğrenim gördüğü Hayırseverler Ortaokulu'nda da olayı duyan öğrenci ve öğretmenler, büyük üzüntü yaşadı.
Başarılı bir öğrenci olan Seda Kesikbaş'ın notlarıyla takdir belgesi almayı hak ettiği ve belgesinin hazırlandığı da öğrenildi.
Seda'nın cenazesi bugün mahalle camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından Servergazi Mezarlığı'nda defnedilecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangına Müdahale ve AKOM Şube Müdürü İsa Bay da yapılan ön incelemede evde yoğun karbonmonoksit tespit edildiğini, ev içinde dolaştırılan boruların büyük risk taşıdığını ifade etti.
Sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölen öğrenci, takdir belgesini göremedi

Pamukkale Üniversitesi, Devlet Hastanesi, Merkezefendi, Denizli, Güncel

Kaynak: AA


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