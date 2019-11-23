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Sobadan sızan karbonmonoksit can aldı: 1 ölü

Sobadan sızan karbonmonoksit can aldı: 1 ölüKAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.

23.11.2019 18:31 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:32
Sobadan sızan karbonmonoksit can aldı: 1 ölü
KAYSERİ - 'nin ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fevzi Çakmak mahallesi Şems sokak üzerinde meydana gelen olayda yalnız yaşayan M.G.'den alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, M.G.'yi hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.G.'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Polis, ikamette inceleme yaparken, M.G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sobadan sızan karbonmonoksit can aldı: 1 ölü

Şemsi Tebrizi, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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