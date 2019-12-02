Haberler » Güncel » Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi - Haber

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi

AYDIN'ın Çine ilçesinde, iddiaya göre 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

02.12.2019 22:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:38Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi
AYDIN'ın ilçesinde, iddiaya göre 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Çine ilçesine bağlı Şevketiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Felekşan Ok ve eşi Veli Ok'dan alamayan komşuları durumu Ok ailesinin yakınlarına  bildirdi. Eve gelen yakınları, çilingir yardımı ile içeri girdi. Felekşan Ok ve eşi Veli Ok'u hareketsiz şekilde yatarken gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ok çiftini ambulansa alarak Çine Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Veli Ok ve Felekşan Ok'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Evde yapılan incelemede, Ok çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı.


- Aydın

Devlet Hastanesi, Aydın, Çine, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:52 Spor adebayor ruhum ve kalbim kayserispor'la kalacak - Haber
22:51 FLAŞ - Haber
22:50 Adana'da bir evde iki ceset bulundu - Haber
22:46 Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı - Haber
22:46 İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında protokol imzalandı - Haber
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haber
22:03 Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti - Haber
21:11 Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi - Haber
21:00 Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Haber
20:57 Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı - Haber
19:23 Irak'ta sivil görünümlü grupların göstericilere ateş açtığı anlar kameralara yansıdı
12:44 Suudi Arabistan'a ait helikopter, Husiler tarafından füzeyle vuruldu
12:27 İmamoğlu'nun görüntülerinden sonra sosyal medyada Binali Yıldırım gündem oldu
11:10 Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
2.12.2019 22:54:38