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Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

18.01.2020 22:54 | Son Güncelleme: 18.01.2020 22:56
'ın ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.
Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa (88) ve Esme (68) çiftinden alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, camını kırarak girdikleri evde Güllü çiftinin salonda hareketsiz yattığını gördü.
Çağırılan 112 Acil Sağlık ekibi, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.
İncelemenin ardından Mustafa ve Esme Güllü çiftinin cesedi, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

İskenderun, Bekbele, Hatay, Güllü, Güncel

Kaynak: AA


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