Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın tedavi altına alındı

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 75 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

17.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:38
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın tedavi altına alındı
Kayseri 'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 75 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Veziroğlu Sokak üzerinde ikamet eden H.Ş.(75), evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yaşlı kadının eşinin durumu fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

H.Ş., 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Melikgazi, Erenköy, Kayseri, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana ’eve gelme’ dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak Haberler
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı’nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı Haberler
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın tedavi altına alındı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:20: Gizemli hayırsever 50 kişinin 33 bin liralık veresiye borcunu kapattı - Haberler 11:20: Şanlıurfalı gençlere yapay zeka ve astrofizik atölyeleri - Haberler 11:15: Yıkılan evin altında kalan kadın hayatını kaybetti - Haberler 11:13: Aşırı çay ve kahve tüketimi bağışıklık sistemine zarar veriyor - Haberler 11:03: "Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı - Haberler 10:57: Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var 10:26: Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi