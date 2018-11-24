Sobadan Sızan Karbonmonoksitten 3 Kişi Zehirlendi

Gaziantep
'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 2 kızı tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şahinbey
ilçesi Yavuzlar Mahallesi
'ndeki evlerinde ikamet eden Nesrin Maltaş ile kızları Buse ve Arzu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Maltaş ailesi, 112 Acil Sağlık görevlilerince Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne
ve iki kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Şahinbey,Yavuzlar Mahallesi,Gaziantep,Anne
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:51